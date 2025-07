Assassin's Creed Shadows raggiunge i 5 milioni di giocatori totali

HQ

Anche se non è volato fuori dai cancelli alla stessa velocità vertiginosa di Monster Hunter: Wilds, Assassin's Creed Shadows ha funzionato abbastanza bene per Ubisoft finora. La società francese di videogiochi ha appena rivelato che il titolo ha superato i cinque milioni di giocatori totali da quando è stato lanciato a fine marzo e, considerando che non è disponibile su nessun servizio in abbonamento (a parte Ubisoft+), possiamo probabilmente prendere questa cifra come un riferimento decente anche per le copie vendute.

Quindi, con un po' di matematica veloce, se il gioco è stato venduto al dettaglio a $ 70 e ha anche venduto circa cinque milioni di copie, significa che finora ha incassato circa $ 350 milioni, che considerando il budget recentemente dichiarato, incluso il marketing, era di circa $ 117 milioni (anche se sembra sospettosamente basso per un gioco che aveva presumibilmente 2.000 persone che ci lavoravano...), dobbiamo considerare Shadows come un grande successo per Ubisoft a questo punto.

Hai già giocato a Shadows ? In caso contrario, assicurati di leggere la nostra recensione qui.