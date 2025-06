Atlético de Madrid eliminato dalla Coppa del Mondo per Club, leader del girone del Paris Saint-Germain

HQ

Il Gruppo B della Coppa del Mondo per Club è stato uno dei più emozionanti, con tre squadre con opzioni per qualificarsi. Tuttavia, è stato l'Atlético de Madrid quello con le peggiori quote: doveva segnare tre gol contro il Botafogo... E ne hanno segnato solo uno, e proprio alla fine della partita. L'Atlético vince il Botafogo 1-0 grazie ad Antoine Griezmann, ma è terzo assoluto per differenza reti con PSG e Botafogo, anche se i tre avevano lo stesso numero di punti, 6 punti.

Quindi, leader del girone PSG e Botafogo secondo. I campioni di Francia ed Europa hanno certificato la loro qualificazione vincendo 2-0 contro il Seattle Sounders, e sono leader del girone grazie alla triste vittoria dell'Atletico sul Botafogo. Il club nordamericano non ha vinto nessuna partita e si unisce alla lista dei club confermati eliminati, che includono un'altra squadra della MLS, LA FC. L'unico club degli Stati Uniti ancora rimasto è l'Inter Miami e potrebbe scontrarsi con il PSG agli ottavi di finale.

Puoi controllare qui gli orari di tutte le restanti partite della settimana, compresi gli ottavi di finale che iniziano questo fine settimana.