Australian Open e Tennis Player's Association vicini a un accordo sulla causa

La Professional Tennis Players' Association (PTPA), l'associazione che rappresenta i tennisti d'élite, ha denunciato all'inizio di quest'anno i due principali (e unici) circuiti di tennis per uomini (ATP) e donne (WTA) per il loro "controllo monopolistico" dello sport, affermando che operavano come un "cartello" utilizzando pratiche anti-competitive che "abusano, zittissero e sfruttano sistematicamente i giocatori per generare profitti personali".

L'associazione, cofondata da Novak Djokovic nel 2019, ha successivamente avviato una causa contro i quattro "major": gli organi organizzatori dietro l'Australian Open (Australian Tennis), Wimbledon (All England Club), gli US Open (US Tennis Association) e il Roland Garros (Federazione Francese di Tennis). La PTPA ha inoltre aggiunto la Federazione Internazionale di Tennis (ITF) e l'Agenzia per l'Integrità del Tennis Internazionale (ITIA) nelle loro cause, ma sono state successivamente rimaste.

Ma sembra che la PTPA e la TA (Tennis Australia) stiano raggiungendo un accordo che potrebbe rafforzare la PTPA nei loro casi contro gli altri Grand Slam, che potrebbero finire in processi. Secondo una lettera depositata al Tribunale Distrettuale Sud degli Stati Uniti a New York, la PTPA e la TA stanno conducendo "discussioni bilaterali sostanziali e produttive" e potrebbero raggiungere un accordo.

Il resto del Grande Slam rimarrebbe imputato, anche se l'obiettivo principale della PTPA, come ha detto il loro direttore esecutivo Ahmad Nassar a marzo (tramite BBC Sport), è non andare a processo e raggiungere un accordo, costringendo le competizioni e gli enti di governo a fare concessioni, probabilmente premi monetari migliori per i giocatori.

Con l'Australian Open che si avvicina rapidamente (tra il 12 gennaio e il 1° febbraio 2026), resta da vedere se riusciranno a raggiungere un accordo con l'associazione dei giocatori per raccogliere premi in tempo per la competizione del prossimo anno.