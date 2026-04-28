Bayern Monaco vs. Paris Saint-Germain: Com'è il testa a testa prima delle semifinali di Champions League

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La prima delle semifinali di Champions League si svolge stasera, un duello tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, con la gara d'andata giocata all'Allianz Arena di Monaco, e un desiderio di vendetta nell'aria dopo che il PSG ha battuto il Bayern nell'ultima partita, nei quarti di finale della Coppa del Mondo per club il 5 luglio, 2025.

Désiré Doué e Ousmane Dembélé hanno segnato nelle fasi finali del secondo tempo, in una partita in cui Jamal Musiala ha subito un terribile infortunio, fratturandosi il perone in uno scontro con Gianluigi Donnarumma: alcuni hanno dato la colpa al portiere, ora al Manchester City. Ci vollero nove mesi perché Musiala si riprendesse, tornando il 1° aprile, ma potrebbe saltare la Coppa del Mondo.

Nelle partite ufficiali UEFA (il Mondiale per club non conta), Bayern Monaco e Paris Saint-Germain si sono affrontati 15 volte, il Bayern ha vinto nove volte e ha segnato più gol (21 contro 16). Curiosamente, una partita tra PSG e Bayern non si è mai finita in pareggio.

In effetti, in Champions League, il Bayern ha ottenuto quattro vittorie consecutive contro il PSG. L'ultima volta che il PSG ha battuto il Bayern Monaco è stato nei quarti di finale del 2021, vincendo 3-2 in trasferta e qualificandosi grazie ai gol in trasferta. Una delle partite più straordinarie è stata la finale di Champions League 2020, in cui il Bayern ha battuto il PSG 1-0.

Il Bayern Monaco punterà a conquistare il suo settimo titolo di Champions League, eguagliando il record dell'AC Milan di sette titoli (solo dietro i 15 del Real Madrid), mentre il PSG punterà al suo secondo titolo, che sarà un titolo consecutivo. La gara di ritorno si giocherà a Parigi mercoledì 6 maggio.