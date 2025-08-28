Gamereactor

Bethesda ha in serbo sia DLC che altro per Starfield

Possiamo aspettarci sia "aggiornamenti gratuiti che funzionalità richieste dai giocatori" entro la fine dell'autunno e nel 2026.

HQ

Bethesda ha dichiarato in diverse occasioni di avere in serbo altre avventure spaziali per il suo acclamato gioco di ruolo Starfield. Tuttavia, non è stato rivelato esattamente ciò che è in lavorazione, ma in un nuovo video di Developer Spotlight hanno descritto ciò che sta arrivando, e sembra che sia molto.

Il produttore creativo Tim Lamb afferma che ci saranno sia DLC che altri contenuti:

"Abbiamo alcune cose interessanti in arrivo, inclusi aggiornamenti gratuiti e funzionalità che i giocatori hanno richiesto, oltre a una nuova storia DLC. Non posso ancora entrare in tutti i dettagli, ma devo dire che parte del team si è concentrata sul gameplay spaziale per rendere i viaggi più gratificanti. Stiamo anche aggiungendo alcuni nuovi sistemi di gioco e alcune altre piccole delizie".

Starfield dovrebbe essere rilasciato per PlayStation 5 (e possibilmente Switch 2) entro la fine dell'anno, e sembra probabile che altri contenuti verranno aggiunti contemporaneamente o poco dopo. Speriamo di saperne di più al Tokyo Game Show alla fine di settembre, o possibilmente al The Game Awards a dicembre.

Guarda il video completo qui sotto.

HQ
Starfield

