Bethesda ha in serbo sia DLC che altro per Starfield

Bethesda ha dichiarato in diverse occasioni di avere in serbo altre avventure spaziali per il suo acclamato gioco di ruolo Starfield. Tuttavia, non è stato rivelato esattamente ciò che è in lavorazione, ma in un nuovo video di Developer Spotlight hanno descritto ciò che sta arrivando, e sembra che sia molto.

Il produttore creativo Tim Lamb afferma che ci saranno sia DLC che altri contenuti:

"Abbiamo alcune cose interessanti in arrivo, inclusi aggiornamenti gratuiti e funzionalità che i giocatori hanno richiesto, oltre a una nuova storia DLC. Non posso ancora entrare in tutti i dettagli, ma devo dire che parte del team si è concentrata sul gameplay spaziale per rendere i viaggi più gratificanti. Stiamo anche aggiungendo alcuni nuovi sistemi di gioco e alcune altre piccole delizie".

Starfield dovrebbe essere rilasciato per PlayStation 5 (e possibilmente Switch 2) entro la fine dell'anno, e sembra probabile che altri contenuti verranno aggiunti contemporaneamente o poco dopo. Speriamo di saperne di più al Tokyo Game Show alla fine di settembre, o possibilmente al The Game Awards a dicembre.

