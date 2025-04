Björn Borg deluso dal tennis svedese, dice che Alcaraz diventerà "il re del tennis"

HQ

Il leggendario tennista Björn Borg ha visitato Barcellona questa settimana per ricevere un tributo al Barcelona Open Banc Sabadell, torneo che ha vinto 50 anni fa -anche se se è partito prima del tributo, previsto prima della partita tra Carlos Alcaraz ed Ethan Quinn, per motivi personali-.

Borg, vincitore di 11 Grandi Slam, ha guidato una grande generazione di tennisti svedesi, specialmente sui campi in terra battuta, come Stefan Edberg, Mats Wilander, Joakim Nyström... Tuttavia, la rappresentanza della Svezia nel tennis mondiale è diminuita drasticamente, e questo rende Borg "deluso", come ha raccontato in un'intervista a RTVE.

"Avevamo tipo cinque o sei giocatori tra i primi dieci molti anni fa. Oggi abbiamo dei problemi. Lentamente cerchiamo di costruire, nei club in Svezia, quello che pensiamo debba essere il tennis. La Federazione sta lavorando davvero duramente. Penso che non abbiamo troppi soldi nel tennis. Altri sport stanno arrivando nel mondo, ma noi ci sforziamo davvero di riportare i buoni giocatori di tennis nel mondo".

"Sono deluso quanto te, se dici, dal tennis svedese", ha detto il giornalista spagnolo, aggiungendo che in Spagna ci sono "più soluzioni a molte cose che non abbiamo in Svezia".

Oggi, ci sono solo due giocatori svedesi uomini nella Top 500 ATP e due donne nella Top 500 WTA, i migliori sono rispettivamente 258 e 298. Uno di loro, il numero 496 del mondo, è il figlio di Björn, Leo Borg, che ha giocato a Barcellona ma ha perso 5-7, 6-7 contro Jacob Fearnlay.

Björn Borg elogia Carlos Alcaraz e pensa che diventerà il "re del tennis"

Naturalmente, a Borg è stato chiesto anche di Rafa Nadal, che lo ha descritto come il miglior giocatore mentalmente, e Carlos Alcaraz, che secondo lui "realizzerà quello che ha fatto Rafa": "Ha la mentalità giusta, può giocare su qualsiasi tipo di superficie. Spero che vinca almeno un Grande Slam, lo guarderò perché mi piace il ragazzo", aggiungendo che pensa che diventerà "il re del tennis".