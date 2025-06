Black Myth: Wukong vendita iniziata prima dell'uscita Xbox

HQ

È finalmente giunto il momento per Black Myth: Wukong di uscire su Xbox mercoledì 20 agosto, un anno dopo la sua uscita su PC e PlayStation 5. Ci sono state molte speculazioni sul motivo per cui non è arrivato su Xbox quando è stato originariamente lanciato, ed è stato confermato fin dall'inizio che non era dovuto a problemi tecnici.

Dal momento che ora sappiamo che arriverà esattamente un anno dopo l'uscita di PlayStation 5, è probabilmente lecito sospettare che Sony abbia semplicemente acquistato l'esclusività a tempo. Ora tutti stanno entrando in azione, motivo per cui stanno dando il via a una vendita del 20% per celebrare l'anniversario del debutto e l'uscita di Xbox.



Microsoft Store (sconto per il preordine): 18 giugno - 11 luglio



PC (Epic Games Store e Steam): 20 giugno - 11 luglio



Playstation Store: 18 giugno - 3 luglio



Questo è sicuramente un gioco che dovresti provare e se vuoi sapere perché la pensiamo così, ti consigliamo la nostra recensione.