Bungie modifica gli orari per Marathon 's Archive e Ranked di Cryo per eliminare scontri

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Quando Bungie ha condiviso i piani per la modalità Ranked di Marathon e contemporaneamente ha condiviso il calendario per la modalità Cryo Archive, i fan hanno notato molto rapidamente un problema evidente. Le due principali attività di endgame si scontravano enormemente perché erano accessibili solo nei fine settimana.

In sostanza, se non avessi tempo nei weekend per giocare o avessi più tempo limitato a disposizione, o non potrai provare nessuna delle due modalità o dovresti scegliere una rispetto all'altra, e chiaramente Bungie ora riconosce l'errore di questo ragionamento, dato che un cambiamento sarà introdotto già dal prossimo weekend.

A partire dalle attività di questa settimana, possiamo aspettarci che Cryo Archive mantenga la sua fascia nel fine settimana, mentre il Ranked diventerà più un'attività nei giorni feriali. Il nuovo orario prevede l'apertura di Cryo Archive il giovedì alle 17:00 GMT/18:00 CET (18:00 BST/19:00 CEST dalla prossima settimana) e poi continuerà fino alla stessa ora domenica. Seguirà poi Ranked, che si apre esattamente quando Cryo Archive chiude e rimane attivo fino a giovedì allo stesso orario. Quindi il prossimo Archivio Cryo e il Ranked saranno disponibili tra questi orari/date:



Archivio Criogenico - Giovedì 26 marzo alle 17:00 GMT/18:00 CET fino a domenica 29 marzo alle 18:00 BST/19:00 CEST



Classificato - Domenica 29 marzo alle 18:00 BST/19:00 CEST fino a giovedì 2 aprile alle 18:00 BST/19:00 CEST



Secondo questo ragionamento, Bungie spiega: "Abbiamo sentito il vostro feedback sul fatto che avere la sovrapposizione tra Ranked e Cryo Archive può rendere difficile decidere dove spendere il tempo e il bottino guadagnato con fatica. Sulla base di ciò, aggiorneremo i loro orari affinché ognuno abbia una finestra chiara e focalizzata."

Lo sviluppatore aggiunge: "Sappiamo che nessun programma è perfetto, ma siamo qui per ascoltare e imparare! Man mano che vedremo come andrà a dire, continueremo a tenere conto del vostro feedback mentre apporteremo eventuali modifiche future."

Pensi che questo sia un cambiamento che vale la pena per il bene di Marathon ?