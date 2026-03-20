Bungie prende una decisione strana di Marathon 's Cryo Archive un evento solo nel weekend come Ranked

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Il lancio di Marathon è stato un evento particolare, poiché mentre molti giocatori concorderebbero sul fatto che lo sparatutto estrattivo di Bungie sia piuttosto buono, alcune decisioni di design (come attestiamo nella nostra recensione) e le scelte di supporto post-lancio hanno lasciato molto a desiderare.

Per prima cosa, la recente confermata Ranked ha causato un po' di confusione nella community a causa della sua bizzarra struttura e organizzazione. Bungie cercò di rimediare a questo pubblicando un foglio di calcolo di tutte le cose... Abbiamo trattato questa notizia ieri, dove abbiamo anche accennato al fatto che il modo Ranked, una delle esperienze chiave di endgame, sarà accessibile solo nei fine settimana. Ma va bene così, perché potrai giocare a Cryo Archive quando vuoi, giusto?

Sbagliato. Cryo Archive è stato ora svelato e forse la notizia più importante legata a questa modalità è che sarà giocabile solo nei fine settimana. Sì, dovrai accontentarti della base Marathon per tutta la settimana, prima di passare alle attività di fine gioco, per un po' di azione super sudata nei fine settimana...

Per quanto riguarda cosa aspettarsi da Cryo Archive, Bungie ha presentato un breve riassunto:



Intensità: Portata al massimo livello. Cryo Archive è una sfida di vertice e richiederà molte corse per imparare e padroneggiare.



Stile di gioco: Pensa alla risoluzione di enigmi in stile raid e meccaniche stratificate avvolte attorno a brutali pali di estrazione.



Design: Una disposizione labirintica dove corridoi stretti lasciano spazio a enormi spazi aperti, mettendo le squadre nemiche l'una contro l'altra per sbloccare i Vault congelati.



Per quanto riguarda come i giocatori possono accedere a Cryo Archive, dovrai essere di livello 25, avere tutte e sei le fazioni sbloccate e completare tutti i loro contratti di collegamento, e avere un equipaggiamento minimo valutato a 5.000 crediti. Se spunti queste caselle, puoi reclamare un Kit Sponsorizzato Cryo Archive una tantum, specificamente modificato per aiutarti a superare la modalità senza perdere il bottino guadagnato con fatica al primo incursione.

Da qui, l'obiettivo della modalità è superare una varietà di casseforti completando enigmi impegnativi e superando diversi livelli di sicurezza, tutto per ottenere potenti premi e armi d'oro uniche. Sembra esserci anche un mistero più profondo da risolvere, dato che Bungie inserisce un messaggio molto oscuro. Fai quello che vuoi:

"Un percorso per assemblare un DN~~~%^&*()8167f48f-e253-4e2f-be4c-2077b646d531+:"<>?~~ che conduce più a fondo ai segreti e towa del Marathon ~~~%^&*()_+:"<>?~~~~~~~"

Quando sarai pronto a partire, dovrai completare un nuovo compito di estrazione diverso dall'uscire dai giochi in base Marathon, e allo stesso modo, i contratti per Cryo Archive saranno diversi e unici per la modalità ma ricompenseranno equipaggiamenti più potenti una volta completati.

Bungie conclude confermando che Cryo Archive è semplicemente la "prima zona di fine gioco" per Marathon e che l'evento di questo weekend si svolgerà insieme a Ranked fino al reset giornaliero di martedì.