Calendario UEFA Champions League 2025/26: date e orari di tutte le partite della fase di campionato

Il gioco è iniziato! La UEFA ha annunciato il calendario completo per Champions League 2025/26 - fase di campionato, per ogni squadra che prenderà parte a questa competizione, da settembre 2025 a gennaio 2026. Come forse ricorderete dall'anno scorso, ogni squadra giocherà otto partite, quattro in casa, quattro in trasferta, contro squadre casuali, giocando ognuna una sola volta -e mai dello stesso paese-.

Il sorteggio si è svolto questa settimana e tutto ciò che dovevamo ancora sapere era l'ordine dei rivali e, naturalmente, le date e gli orari. Durante i prossimi cinque mesi, alcuni martedì e mercoledì assisteranno ad alcune partite spettacolari.

Ecco il calendario completo, pubblicato sabato dalla UEFA:

Squadre come Real Madrid, FC Barcelona, PSG, Manchester City, Liverpool, Bayern Monaco, Arsenal, Chelsea e Atlético de Madrid possono iniziare a preparare le loro partite, insieme all'azione nei rispettivi campionati nazionali. Quale Champions League partita ti entusiasma di più?