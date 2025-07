Carlo Ancelotti, ex allenatore del Real Madrid, condannato a un anno di carcere per evasione fiscale

HQ

Carlo Ancelotti, allenatore della nazionale brasiliana ed ex allenatore del Real Madrid, è stato dichiarato colpevole di frode fiscale commessa nel 2014 in Spagna, ed è stato condannato a un anno di carcere, come riportato da EFE.

In totale, il Tribunale Provinciale di Madrid lo condanna a un anno di reclusione, a una multa di 386.361,93 euro e alla perdita della possibilità di ottenere sussidi pubblici o altre prestazioni o incentivi della Previdenza Sociale per tre anni. Il manager italiano è stato assolto anche da un reato fiscale simile avvenuto nel 2015, che ha raddoppiato l'importo che ha evaso all'erario pubblico, e per il quale i pubblici ministeri chiedevano cinque anni di carcere.

Il processo è iniziato lo scorso aprile a Madrid, con il manager sospettato di aver ceduto i suoi diritti d'immagine a società con sede al di fuori della Spagna solo per evadere il pagamento delle tasse. Ancelotti, all'epoca ancora allenatore del Real Madrid, disse che fu il club a proporglielo, e dopo aver parlato con i suoi consiglieri, "non sono mai entrato nel merito perché mi sembrava tutto corretto. Non pensavo potesse essere una frode".

L'allenatore, che attualmente lavora in Brasile, non andrà in prigione in quanto non ha precedenti penali e il club ha già pagato tutti i suoi debiti.