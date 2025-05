Carlo Ancelotti rompe il silenzio sulla sua uscita dal Real Madrid in conferenza stampa, si dice "molto felice"

HQ

Carlo Ancelotti ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo la conferma che diventerà l'allenatore della nazionale brasiliana il mese prossimo, anche prima che il Real Madrid confermasse apertamente la sua uscita, cosa che dovrebbe accadere prima dell'ultima partita della Liga il 25 maggio. Con la mancanza di una dichiarazione formale da parte del club, le parole di Ancelotti sono le prime parole ufficiali dall'interno del club della sua uscita, un anno prima del suo contratto, che sarebbe scaduto il prossimo anno.

Anche se tutte le speranze di vincere la Liga sono svanite dopo la sconfitta contro il Barcellona domenica scorsa, Ancelotti ha tre partite rimanenti per il Real Madrid. E mentre molte domande erano legate al suo concerto in Brasile, annunciato ieri dalla Confederazione calcistica brasiliana (CBF), Ancelotti ha detto che avrebbe voluto non dover spiegare tutte quelle cose perché "indosserò la maglia del Real Madrid fino al 25 maggio. Non voglio che nessuno mi chieda altre cose perché rispetto molto questa maglia".

"Nel calcio, come nella vita, è un'avventura che inizia e finisce. Ho sempre saputo che un giorno sarebbe finita, e sarà il 25 maggio. Un periodo molto bello sta volgendo al termine. Ci siamo divertiti tutti, ma come ogni cosa nella vita, finisce."

Ha negato di aver avuto problemi con il club, sapendo che "non poteva essere l'allenatore del Real Madrid per sempre" e avendo una memoria fantastica. Ha detto più volte di essere "molto felice, non triste", nonostante il suo solito sguardo serio.

Ancelotti ha detto di essere "molto felice" al momento e anche se la scorsa stagione è stata brutta, "Se qualcuno mi avesse detto il giorno in cui sono arrivato che avrei vinto 11 titoli in quattro anni, l'avrei firmato con il sangue. Questa stagione non è andata bene per molte ragioni. Ma è stato un periodo indimenticabile."