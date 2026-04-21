Carlos Alcaraz ammette che giocare a Roland Garros potrebbe compromettere il futuro della sua carriera

HQ

Carlos Alcaraz è stato incoronato Sportivo dell'Anno per la prima volta ai Laureus World Sports Awards, diventando il quarto tennista maschile a vincere questo premio (dopo Novak Djokovic con 5 premi, Roger Federer con 4 e Rafa Nadal con 2). Alla cerimonia di premiazione, tenutasi a Madrid, è apparso con una tutora al braccio a causa dell'infortunio al polso, che gli ha già fatto saltare il Barcelona Open e il Madrid Open... e sollevare preoccupazioni sulla sua partecipazione a Roland Garros il mese prossimo.

Durante una conferenza stampa, Alcaraz non voleva fissare una data specifica per il ritorno, ma era già mentalmente preparato a perdere il Roland Garros quest'anno... E va bene così. "Preferirei tornare un po' più tardi ma in ottima forma piuttosto che tornare presto, correndo in giro e malato."

"Abbiamo una carriera molto lunga davanti a noi, molti anni, e spingermi troppo a Roland Garros potrebbe compromettere seriamente le mie possibilità nei tornei futuri, quindi vedremo come andrà il test, su cui facciamo affidamento", ha detto Alcaraz, spiegando che lo stato completo del suo infortunio non sarà noto fino a quando non verranno effettuati ulteriori esami. Indossa una stecca per immobilizzare il braccio, ma ha bisogno di più riposo prima di fare quel test.

"Le cose succedono nel mondo professionale. Devi accettarli", disse Alcaraz. "Speriamo che non sia nulla di grave e che potremo tornare presto in campo, ma sappiamo che devo recuperare molto bene se non voglio che mi influenzi in futuro".