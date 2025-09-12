Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno "il vantaggio di avere numeri segnati sulla linea del traguardo", dice Rafa Nadal

HQ

Per molti, Carlos Alcaraz è visto come l'erede di Rafael Nadal, un tennista spagnolo sempre in cima alla classifica dei migliori del mondo, vincendo titoli del Grande Slam ogni anno, come Nadal ha fatto per due decenni prima del suo ritiro l'anno scorso. Tuttavia, Nadal ha chiesto alla gente di smettere di paragonare Alcaraz e il suo più grande rivale Jannik Sinner alla sua rivalità con Roger Federer e Novak Djokovic.

"Loro sono Sinner e Carlos, e noi eravamo noi, e basta. Alla fine, ognuno deve vivere la propria storia; Ogni storia è diversa e non c'è motivo di confrontare le cose tutto il giorno... Godiamoci questa grande rivalità e smettiamola di fare paragoni", ha detto l'ex tennista in un evento di golf di beneficenza a Madrid (via EFE).

Nadal è consapevole che l'era dei "Big Three" ha cambiato le aspettative dei fan sul numero di titoli importanti che i tennisti potrebbero vincere. In questo modo, Carlos e Jannik hanno "il vantaggio di avere numeri segnati che fungono da traguardo".

Federer ha vinto 20 Grandi Slam, Nadal ne ha vinti 22 e Djokovic 24, e punta ancora a un record di 25 Grandi Slam che lo metterebbe davanti a Margaret Court.

Con sei titoli del Grande Slam a 22 anni, alcuni si chiedono se Alcaraz possa diventare il più grande della storia. Nadal pensa che sia possibile, ma spera che gli infortuni non si mettano in mezzo e non perda mai la motivazione. "Anche se sei il migliore al mondo, c'è sempre spazio per migliorare, e questa è la tua motivazione quotidiana. Goditi la quotidianità e poi vedremo come si evolve tutto. Gli obiettivi sono molto importanti nella vita e bisogna averli a breve, medio e lungo termine".

Pensi che Carlos Alcaraz e Jannik Sinner domineranno il tennis nei prossimi anni o arriverà qualcun altro?