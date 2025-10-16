Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si scontrano in un'altra finale del Six Kings Slam: quando è e come guardarla in diretta

HQ

Le semifinali del Six Kings Slam si sono svolte come previsto, e con identico risultato: 6-4, 6-2 per Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che si ritrovano in finale a Riyadh per il secondo anno consecutivo. Prima è stato Alcaraz, che ha sconfitto Taylor Fritz nella prima partita per lo spagnolo dai tempi del Japan Open (affrontando critiche dopo aver saltato lo Shanghai Masters a causa di un infortunio, ma poi iscrivendosi al torneo di esibizione).

Poi Jannik Sinner ha eliminato Djokovic con lo stesso identico risultato. L'italiano si è ripreso dalla malattia che lo ha costretto al ritiro anticipato a Shanghai e ha perso punti preziosi nell'inseguimento contro Alcaraz. "Non è mai bello quando qualcuno ti prende a calci in culo in questo modo in campo", ha riso il serbo.

La rivalità continuerà sabato, ma non ci saranno cambiamenti nella classifica ATP in quanto non si tratta di un torneo ufficiale. Invece, il vincitore guadagnerà $ 4,5 milioni / £ 3,4 milioni / € 3,86 milioni, oltre alla commissione iniziale di $ 1,5 milioni / £ 1,12 milioni / € 1,29 milioni che tutti i giocatori hanno ricevuto.

Orari e come guardare Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz al Six Kings Slam

Venerdì sarà un giorno di riposo (Sinner ha giocato per due giorni di fila, mentre Alcaraz, testa di serie, ha debuttato giovedì) e l'azione terminerà sabato. Tutti saranno disponibili per la visione su Netflix, in diretta, senza costi aggiuntivi per l'abbonamento.

Innanzitutto, alle 18:30 CET e 17:30 BST, si svolgerà la terza partita di gioco tra Taylor Fritz e Novak Djokovic. Poi, la finale tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner continuerà subito dopo. Chi pensi che vincerà?