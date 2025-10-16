"Quattrocento dollari al secondo": Zverev ha criticato per la sua rapida uscita al Six Kings Slam in 59 minuti

HQ

Alexander Zverev ha subito un'uscita molto rapida dal Six Kings Slam. Il numero 3 del mondo è stato sconfitto in due set da Taylor Fritz, 6-3, 6-4, in una partita durata meno di un'ora (59 minuti) come parte dei quarti di finale. È stata la settima volta consecutiva che il tedesco è stato sconfitto dall'americano, numero 4 del mondo, anche se questo non conterà per i record poiché il Six Kings Slam non è un torneo ATP ufficiale.

In effetti, alcuni fan sostengono che Zverev semplicemente non si è impegnato molto nella partita, sapendo che non avrebbe avuto importanza se avesse vinto la partita: avrebbe guadagnato la stessa somma di denaro anche come finalista ($ 1,5 milioni / £ 1,12 milioni / € 1,29 milioni solo per essersi presentato).

La grande fortuna (4,5 milioni di dollari in più rispetto alla quota iniziale) è riservata solo al vincitore, ma per farlo, Zverev dovrebbe sconfiggere Carlos Alcaraz giovedì e Sinner o Djokovic sabato, e il tedesco probabilmente sa di non avere il livello per farlo.

Gli appassionati di tennis contano quanti dollari Zverev ha vinto al secondo contro Fritz

Le reazioni sui social sono state quelle che ci si aspettava: in molti hanno evidenziato l'incredibile livello di Fritz quando è il momento di affrontare il suo immediato superiore nella classifica ATP.

Tuttavia, altri erano più dubbiosi, e sospettavano che a Zverev semplicemente non importasse, purché avesse il suo stipendio, visto quanto velocemente la partita era finita, meno di quanto Tsitsipas avesse perso contro Sinner quello stesso pomeriggio (6-2, 6-3, in 1 ora e 16 minuti) o meno di Medvedev contro Sinner l'anno scorso (6-0, 6-3 in 1 ora e 9 minuti).

Alcuni hanno addirittura contato: Zverev ha vinto $ 431 al secondo di tempo di gioco. Pensi che Zverev abbia perso per inseguimento contro Fritz per tornare a casa prima al Six Kings Slam?

In ogni caso, la competizione continua giovedì alle 18:30 CET, 17:30 BST, con il debutto di Carlos Alcaraz... con molti che sottolineano come il murciano si sia lamentato del calendario tennistico, ma non abbia esitato ad iscriversi all'evento espositivo saudita.