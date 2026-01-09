Carlos Alcaraz e Jannik Sinner vorrebbero giocare almeno una volta in doppio: "Forse quest'anno sarà una sorpresa"

HQ

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno parlato con la stampa prima della partita esibizione a Incheon, Corea del Sud, che sarà la loro prima partita della stagione tennistica 2026, ma probabilmente non l'unica. Nonostante la rivalità, essendo i loro principali avversari nel tennis, hanno un rapporto amichevole e stanno persino considerando di giocare una volta in doppio.

Alla domanda se mai avrebbero giocato come coppia doppia, Alcaraz ha detto che "almeno una volta sarebbe divertente, ma penso che io giocherò il dritto e lui il rovescio, se il mio compagno è d'accordo".

Sinner concordò, "il mio rovescio, il tuo dritto. Non ne abbiamo mai parlato, ma penso che sarebbe divertente condividere il campo in modi diversi. Certo, a causa del calendario e del fatto che siamo così concentrati sul singolare è molto difficile, si va in profondità in singolare e quando giochi in doppio non hai la stessa recupera, ma ne parleremo, magari quest'anno, in un certo periodo, o l'anno prossimo, perché no, sarà una sorpresa".

Pensi che Alcaraz e Sinner finiranno per giocare in doppio quest'anno? Prima di allora, giocheranno singolare molte altre volte, a partire da sabato alle 8:00 CET...