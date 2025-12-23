CD Projekt Red utilizza l'IA, ma non sostituirà i lavoratori con essa

HQ

Il gaming e l'IA sono stati nuovamente portati in prima pagina su molti siti a seguito delle notizie secondo cui Larian Studios sta sfruttando questa tecnologia. Alcune parole del CEO dello studio, Swen Vincke, sono state trasposte dal contesto, e altre hanno pensato che implicasse che GenAI venisse usato per concept art. Mentre questa controversia si è svolta, vale la pena notare che anche altri studi stanno aprendo la Scatola di Pandora quando si tratta di IA.

Ovvero, The Witcher 4 e il CD in studio Cyberpunk 2077 Projekt Red. In un recente rapporto sugli utili (tramite GamingBolt), il co-CEO di CDPR Michał Nowakowski ha osservato che lo studio stava utilizzando l'IA, ma che questa viene impiegata principalmente in "aree di produttività". Attualmente non ci sono piani per sostituire i lavoratori con tecnologia o per far produrre giochi all'IA.

"Per quanto riguarda la riduzione del numero di dipendenti grazie all'IA - non lo immagino. Il nostro utilizzo dell'IA è principalmente nelle aree della produttività, ed è lì che vediamo i maggiori benefici. I benefici sono reali, significativi, ma non è una situazione – e non sono a conoscenza di una situazione simile – in cui l'IA possa sedersi e creare giochi," ha detto. "Non significa che non sarà utile, ma non farà The Witcher cinque, o 6, o qualcosa del genere."

L'IA probabilmente rimarrà un argomento caldo nel gaming, poiché la vedremo invadere la vita lavorativa dei nostri studi preferiti. Recentemente, il beniamino Clair Obscur: Expedition 33 del 2025 ha perso un premio di Gioco dell'Anno a causa della scoperta di aver utilizzato GenAI in un momento dello sviluppo. È chiaro che molte persone sono ancora molto contrarie all'IA, ma queste voci si affievoliranno man mano che più studi ne accetteranno l'uso? Dovremo aspettare e vedere.