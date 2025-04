Chainsaw Man: The Movie debutterà nei cinema a ottobre

La più grande novità di Sony durante la sua presentazione al CinemaCon ha riguardato in gran parte il mondo dei webslinger, con Spider-Man 4 che ha ottenuto il suo titolo corretto e Beyond the Spider-Verse che ha ricevuto una nuova data di debutto. Ma non era tutto ciò che Sony aveva in serbo, poiché il gigante della produzione ha rivelato informazioni sulla sua collaborazione con lo studio di anime Mappa.

Questo annuncio era in relazione al Chainsaw Man: The Movie, che è una parte di lungometraggio della storia Chainsaw Man che arriverà nei cinema nell'ottobre 2025, in particolare il 29.

Lo ha confermato un post sui social media che ha presentato anche uno sguardo a una locandina del film, che mostra l'iconico protagonista in mezzo a uno sfondo molto colorato.

Andrai a vedere Chainsaw Man: The Movie nei cinema?