Charlie Day sarebbe "entusiasta" di recitare in un film di Luigi's Mansion

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Attualmente sono numerose speculazioni su cosa Nintendo, Illumination e Universal abbiano pianificato per il futuro dell'universo cinematografico di Super Mario. Sebbene ci fossero sempre curiosità su cosa potesse riservare il futuro, la conferma che Fox McCloud di Star Fox apparirà nel prossimo film The Super Mario Galaxy, con Glen Powell come doppiatore del personaggio, ha aperto la porta a ogni sorta di opzioni, con molti che si chiedono se un film in stile Smash Bros. sia all'orizzonte.

Ma allontanandosi per un momento da un grande lavoro corale, il doppiatore di Luigi nel film, Charlie Day, è stato interrogato se volesse essere il protagonista di un film di Luigi's Mansion, a cui lui ha risposto che sarebbe "entusiasta" di farlo.

Parlando con ScreenRant, Day ha affrontato l'argomento.

"Sarei entusiasta di fare Luigi's Mansion, solo perché è un gioco così divertente. E non che lo faresti come un film horror per bambini, ma potrebbe avere qualche tipo di spaventi più intensi, il che sarebbe divertente."

Tuttavia, questo non è affatto una conferma che un film del genere verrà realizzato, come nota anche Day : "sembra che sarebbe un grande film, ma io non sono... Non mi mettono a capo degli studi cinematografici e a ragione. Non ne ho idea."

Conclude con "sarebbe molta pressione. Ma se lo fanno, ci sono anch'io," quindi c'è molta speranza che si possa realizzare.

Guarderesti un film di Luigi's Mansion?