Cinquanta calciatori e sportivi chiedono alla UEFA di sospendere Israele dalle competizioni internazionali in una lettera

HQ

Le proteste contro Israele continuano a crescere nel mondo del calcio e questa settimana abbiamo appreso di una lettera firmata da cinquanta atleti e sportivi, tra cui calciatori, pugili, giocatori di cricket e allenatori, che chiedono alla UEFA la rimozione di Israele dalle competizioni internazionali.

"Chiediamo alla UEFA di sospendere immediatamente Israele da tutte le competizioni fino a quando non rispetterà il diritto internazionale e fermerà l'omicidio di civili e la carestia. Lo sport non può rimanere neutrale di fronte all'ingiustizia", si legge nella lettera (via EFE).

"Rimanere in silenzio significa accettare che alcune persone contano meno di altre. Crediamo nella giustizia per tutte le nazioni e per tutti i popoli, una giustizia senza doppi standard".

Tra le persone che hanno firmato la lettera, troviamo Anwar El Ghazi, un calciatore olandese che gioca nell'Al-Sailiya del campionato del Qatar, e precedentemente all'Aston Villa, che è stato esonerato dal Mainz 05 nel 2023 per aver espresso pubblicamente sostegno alla Palestina. Altri giocatori della Premier League includono Cheick Doucouré del Crystal Palace, Hakim Ziyech del Chelsea, Sam Morsy dell'Ipswich Town e Nigel Pearson, ex allenatore del Leicester City.

"È un obbligo per tutti gli organismi sportivi prendere provvedimenti contro le squadre sportive che rappresentano un paese che la commissione delle Nazioni Unite ha concluso che sta commettendo un genocidio contro i palestinesi a Gaza", afferma la lettera, rendendo omaggio anche a Suleiman Obeid, un calciatore palestinese, noto come "Pelé palestinese", ucciso a Gaza mentre cercava aiuti umanitari.