Suleiman Obeid, noto come 'Pelé palestinese', ucciso a Gaza mentre cercava aiuti umanitari

Suleiman Obeid, considerato uno dei migliori calciatori palestinesi di sempre, è stato ucciso a Gaza dalle forze israeliane, mentre cercava di ottenere aiuti umanitari. Il "Pelé della Palestina", come veniva spesso chiamato, aveva 41 anni quando fu colpito e ucciso vicino a un centro di distribuzione di aiuti nel sud di Gaza.

"L'ex giocatore della nazionale e stella della squadra Khadamat al-Shati, Suleiman Al-Obeid, è stato martirizzato dopo che le forze di occupazione hanno preso di mira coloro che aspettavano aiuti umanitari nel sud della Striscia di Gaza mercoledì", ha detto la Federcalcio palestinese (via Al Jazeera).

Obeid è stato una delle stelle del calcio palestinese, giocando dal 2005 fino al suo ritiro nel 2023, segnando oltre 100 gol. Ha anche giocato 24 partite internazionali per la nazionale palestinese per le qualificazioni alla AFC Challenge Cup 2012 e le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2014.

Secondo i funzionari palestinesi, 662 atleti e familiari sono stati uccisi a Gaza e 321 persone del calcio palestinese, tra cui giocatori, dirigenti, arbitri o amministratori, sono stati uccisi.

Obeid è stata una delle 18 persone uccise mercoledì mentre cercavano aiuti umanitari. Oltre 1.300 palestinesi sono stati uccisi vicino ai centri di distribuzione degli aiuti gestiti dalla controversa Gaza Humanitarian Foundation, secondo Al-Jazeera. Quattro persone sono morte di carestia nelle ultime 24 ore.

Proprio all'inizio di questa settimana, abbiamo riferito che la nazionale di calcio palestinese si era trasferita in Cile, il paese non arabo con la più grande popolazione palestinese, stimata in oltre 500.000 persone. Il loro obiettivo è quello di costruire un centro formativo e formare le future stelle della squadra che lavorerà per portare la Palestina ai Mondiali 2030, dopo essere stati più vicini che mai per l'edizione del 2026.

Il manager nazionale, Ehab Abu Jazar, la cui famiglia vive nella Striscia, ha detto che "lo sport praticamente non esiste più in Palestina", ma lavorerà ancora "per rendere presente il nome e la bandiera della Palestina".