Secondo quanto riferito, la maggioranza dei membri della UEFA sosterrebbe la sospensione di Israele dalle competizioni calcistiche

La UEFA, l'organo di governo europeo del calcio, potrebbe diventare uno dei primi grandi organi di governo internazionali a sospendere Israele. Secondo l'Associated Press, il voto potrebbe avvenire già la prossima settimana e "la maggioranza dei 20 membri del comitato esecutivo della UEFA dovrebbe sostenere qualsiasi voto a favore della sospensione delle squadre israeliane dal gioco internazionale", hanno detto due fonti.

In sostanza, ciò vieterebbe sia alla squadra israeliana di partecipare a competizioni internazionali come UEFA Euro, sia ai club israeliani, come il Maccabi Tel Aviv, che attualmente giocano in Europa League, la competizione di secondo livello della UEFA.

Sarebbe accaduto due anni dopo l'inizio della guerra in Palestina. Le Nazioni Unite hanno recentemente riconosciuto che la campagna di Benjamin Netanyahu, presumibilmente per autodifesa dopo gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023, costituisce un genocidio.

Sarebbe una misura simile presa contro squadre e club russi. In quel caso, la misura di sospensione della Russia è avvenuta appena un giorno dopo l'invasione dell'Ucraina.

Tuttavia, è improbabile che la decisione della UEFA di sospendere Israele, se alla fine accadrà, si estenderà alla FIFA, l'organo di governo del mondo, data l'influenza degli Stati Uniti, che hanno già dichiarato che non consentiranno la sospensione di Israele dalla Coppa del Mondo 2026 che co-ospitano, e lo stretto rapporto tra Donald Trump e il presidente della FIFA Gianni Infantino.