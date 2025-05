Cinque persone condannate a un anno di carcere per aver insultato Vinícius Jr. in una storica sentenza contro il razzismo

HQ

Cinque persone che hanno insultato Vinícius Jr. durante una partita di calcio nel 2022 sono state condannate a un anno di reclusione dal tribunale provinciale di Valladolid. Anche se questa non è certo la prima volta che i tifosi di calcio vengono giudicati per aver insultato i giocatori, questa è la prima volta in Spagna che capita di classificare legalmente gli insulti razzisti come un crimine d'odio. In precedenza, il razzismo era considerato un fattore aggravante all'interno di una più ampia categoria di crimini contro l'integrità morale.

"Il fatto che questa sentenza si riferisca esplicitamente ai crimini d'odio associati agli insulti razzisti rafforza il messaggio che l'intolleranza non ha posto nel calcio", ha detto LaLiga in una dichiarazione, con il suo presidente Javier Tebas che l'ha descritta come una "sentenza storica" e una pietra miliare nella loro lotta contro il razzismo e l'intolleranza.

La condanna è di 1 anno di carcere, ma non andranno in prigione finché non commetteranno ulteriori reati e non frequenteranno nessuno stadio di calcio nei prossimi tre anni. Sono stati condannati a pagare tra i 1.080 e i 1.620 euro a Vinícius, ma il giocatore ha rinunciato al risarcimento.

All'inizio di questa settimana, Vinícius Jr. ha testimoniato per un altro incidente quando gli ultras dell'Atlético de Madrid hanno appeso un manichino con la sua maglietta a un ponte. Il giocatore brasiliano è stato vittima di insulti razzisti anche in altri stadi: il Valencia CF chiede una correzione nel documentario Netflix di Vini Jr., perché pensa che i sottotitoli non corrispondano alle parole usate da migliaia di tifosi, che cantano "scimmia" o "stupido", a seconda di chi lo chiede...