Citadeulm per Nintendo Switch 2 offrirà "un'esperienza ottimizzata sia in modalità portatile che in dock"

Alla fine del 2025 Gamereactor ha appreso che la mancanza di devkit per Switch 2 che aveva colpito terze parti durante l'estate stava per finire, poiché diversi studi, grandi e piccoli, stavano già lavorando ai loro adattamenti e nuovi titoli in autunno. Ora sembra che Abylight, con sede a Barcellona, fosse uno di questi, dato che ora sono pronti sia a svelare che a rilasciare il loro interessante city builder romano Citadelum sulla piattaforma.

Secondo lo studio, Citadelum è stato "adattato meticolosamente per sfruttare la piena potenza del nuovo hardware, offrendo un'esperienza ottimizzata sia per modalità portatile che docked". Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma si potrebbe supporre che questo includa il supporto per la Modalità Mouse del Joy-Con 2, qualcosa che abbiamo visto in Civilization VII, ad esempio. Inoltre, il gioco è ora disponibile sull'eShop australiano, con una dimensione di download di 2,9 GB e un prezzo di 49,99 AUD, se si vuole confrontare con uscite simili.

L'annuncio si allinea comodamente a un aggiornamento per la versione Steam Deck con "nuova interfaccia utente e ottimizzazione per costruire il tuo impero romano ovunque", rendendo Citadelum più portatile e disponibile che mai.