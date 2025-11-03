Clásico tra Barça e Real Madrid, momento clou delle partite di EuroLeague di questa settimana
L'EuroLeague continua questa settimana con il round 9 della competizione, tra mercoledì 5 e venerdì 7 novembre. Solo una partita questa settimana dopo la doppia sfida della scorsa settimana (e la successiva), con un momento clou il venerdì sera in "prima serata": il primo Clásico della stagione tra Barcellona e Real Madrid.
La più grande rivalità nello sport, tra i migliori club spagnoli e due dei migliori club d'Europa, è serrata come nel calcio: il Barça ha 172 vittorie, il Real Madrid ne ha 170 da quando il primo Clásico ha avuto luogo nel 1942.
Questa volta, nessuna delle due squadre arriva particolarmente forte in Eurolega (il Barcellona ha vinto cinque partite e ne ha perse tre, il Madrid ne ha vinte quattro, ne ha perse quattro), con il Madrid costretto a fare acquisti dell'ultimo minuto per aggiustare il gioco del nuovo allenatore Sergio Scariolo, e il Barcellona che ha recentemente subito due colpi: una sconfitta in campionato domenica e l'infortunio del suo miglior giocatore, Toko Shengelia.
EuroLeague Turno 9
Mercoledì 5 novembre
- Crvena Zvezda vs. Panathinaikos: 20:00 CET
Giovedì 6 novembre
- Fenerbahçe vs. Lione-Villeurbanne: 18:45 CET
- Dubai-Hapoel Tel Aviv: 19:00 CET
- Baskonia-Virtus Bologna: 20:30 CET
- Maccabi Tel Aviv-Monaco: 21:00 CET
- Parigi-Bayern Monaco: 21:00 CET
Venerdì 7 novembre
- Anadolu Efes-Milano: 18:30 CET
- Zalgiris-Valencia Basket: 19:00 CET
- Olympiacos-Partizan: 20:15 CET
- Barcellona-Real Madrid: 20:30 CET
