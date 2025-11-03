Clásico tra Barça e Real Madrid, momento clou delle partite di EuroLeague di questa settimana

HQ

L'EuroLeague continua questa settimana con il round 9 della competizione, tra mercoledì 5 e venerdì 7 novembre. Solo una partita questa settimana dopo la doppia sfida della scorsa settimana (e la successiva), con un momento clou il venerdì sera in "prima serata": il primo Clásico della stagione tra Barcellona e Real Madrid.

La più grande rivalità nello sport, tra i migliori club spagnoli e due dei migliori club d'Europa, è serrata come nel calcio: il Barça ha 172 vittorie, il Real Madrid ne ha 170 da quando il primo Clásico ha avuto luogo nel 1942.

Questa volta, nessuna delle due squadre arriva particolarmente forte in Eurolega (il Barcellona ha vinto cinque partite e ne ha perse tre, il Madrid ne ha vinte quattro, ne ha perse quattro), con il Madrid costretto a fare acquisti dell'ultimo minuto per aggiustare il gioco del nuovo allenatore Sergio Scariolo, e il Barcellona che ha recentemente subito due colpi: una sconfitta in campionato domenica e l'infortunio del suo miglior giocatore, Toko Shengelia.

EuroLeague Turno 9

Mercoledì 5 novembre



Crvena Zvezda vs. Panathinaikos: 20:00 CET



Giovedì 6 novembre



Fenerbahçe vs. Lione-Villeurbanne: 18:45 CET



Dubai-Hapoel Tel Aviv: 19:00 CET



Baskonia-Virtus Bologna: 20:30 CET



Maccabi Tel Aviv-Monaco: 21:00 CET



Parigi-Bayern Monaco: 21:00 CET



Venerdì 7 novembre



Anadolu Efes-Milano: 18:30 CET



Zalgiris-Valencia Basket: 19:00 CET



Olympiacos-Partizan: 20:15 CET



Barcellona-Real Madrid: 20:30 CET



