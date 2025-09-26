Classifica Europa League dopo le partite iniziali, date della 2ª giornata

HQ

L'Europa League è già iniziata. La scorsa settimana è stata giocata la prima delle otto giornate della fase di campionato e sono stati assegnati i primi 3 punti. Ci vorrà ancora un po' di tempo prima che le migliori squadre di Europa League si consolidino in classifica, ma chi è stato fortunato nel primo turno della fase di campionato?

Ricorda che solo i primi 8 club su 36 si qualificheranno per gli ottavi di finale e le squadre tra i 9 e i 24 devono giocare uno spareggio extra. E con le nuove regole, la posizione in classifica è ancora più importante di prima...

Su 36, 14 squadre hanno vinto la loro partita d'esordio e hanno preso 3 punti. In caso di parità alla fine, la posizione sarà decisa dalla differenza reti, quindi dai gol segnati, dai gol segnati in trasferta, dal numero di vittorie, dal numero di vittorie in trasferta.

Classifica Europa League (al 26 settembre 2025)



Panathinaikos (3 punti, GD: 3)

Dinamo Zagabria (3 punti, GD: 2)

Midtjylland (3 punti, GD: 2)

Ludogorets (3 punti, GD: 1)

Roma (3 punti, GD: 1)

Friburgo (3 punti, GD: 1)

LOSC (3 punti, GD: 1)

Stoccarda (3 punti, GD: 1)

FCSB (3 punti, GD: 1)

Genk (3 punti, GD: 1)

Lione (3 punti, GD: 1)

Porto (3 punti, GD: 1)

Aston Villa (3 punti, GD: 1)

Braga (3 punti, GD: 1)

Nottingham Forest (1 punto, GD: 0)

Betis (1 punto, GD: 0)

Celtic (1 punto, GD: 0)

Viktoria Plzen (1 punto, GD: 0)

Ferencvaros (1 punto, GD: 0)

Crvena zvezda (1 punto, GD: 0)

Maccabi Tel-Aviv (1 punto, GD: 0)

PAOK (1 punto, GD: 0)

Basilea (0 punti, GD: -1)

Brann (0 punti, GD: -1)

Celta Vigo (0 punti, GD: -1)

Malmö (0 punti, GD: -1)

Nizza (0 punti, GD: -1)

Bologna (0 punti, GD: -1)

Feyenoord (0 punti, GD: -1)

Go Ahead Eagles (0 punti, GD: -1)

Rangers (0 punti, GD: -1)

Utrecht (0 punti, GD: -1)

Fenerbahce (0 punti, GD: -2)

Sturm Graz (0 punti, GD: -2)

Young Boys (0 punti, GD: -3)



Quando si gioca la 2ª giornata?

Non ci vorrà molto perché l'Europa League continui: la prossima settimana si giocherà la 2ª giornata, la 2ª giornata di Champions League e il debutto della Conference League. D'ora in poi, l'Europa League si giocherà sempre il giovedì.

2ª giornata: giovedì 2 ottobre



Roma vs Lille (18:45 CET, 17:45 BST)



Bologna vs Friburgo (18:45)



Celtic vs Braga (18:45)



Viktoria Plzeň contro Malmö (18:45)



Fenerbahçe vs Nizza (18:45)



FCSB contro Young Boys (18:45)



Panathinaikos vs Go Ahead Eagles (18:45)



Ludogorets contro Real Betis (18:45)



Brann contro Utrecht (18:45)



Basilea vs Stoccarda (21:00 CET, 20:00 BST)



Porto vs Crvena Zvezda (21:00)



Feyenoord vs Aston Villa (21:00)



Genk vs Ferencváros (21:00)



Maccabi Tel-Aviv vs GNK Dinamo (21:00)



Nottingham Forest contro Midtjylland (21:00)



Lione vs Salisburgo (21:00)



Celta vs PAOK (21:00)



Sturm Graz vs Rangers (21:00)

