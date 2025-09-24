Le prime 10 squadre favorite per la vittoria dell'Europa League 2025/26, secondo le statistiche
Questi sono i favoriti per la vittoria dell'Europa League 2025/26, che prende il via questa settimana.
L'Europa League inizia oggi con la fase a gironi, la prima delle otto giornate fino a gennaio 2026, per decidere quante delle 36 squadre in lizza passeranno alla fase a eliminazione diretta.
Tra queste, ci sono sette squadre che hanno già vinto la Coppa dei Campioni (Aston Villa, Oporto, Celtic, Feyenoord, Stella Rossa di Belgrado -Stella Rossa -Stella Rossa-, FCSB e Nottingham Forest) e alcune vecchie leggende come Malmö, Ferencvaros o Dinamo Zagabria. Tuttavia, secondo le statistiche di Opta, c'è un grande favorito tra gli altri: Aston Villa.
Il motivo per cui questo programma computerizzato, basato su migliaia di simulazioni effettuate con dati recenti, dà all'Aston Villa il 23,3% di possibilità di vincere l'Europa League e il 37% di raggiungere la finale (con la seconda, la Roma, che ha il 13% di possibilità di vincere e il 23,1% di raggiungere la finale) è chiaro: hanno il valore della squadra più grande secondo Transfermarket, 547 milioni di euro, e il loro allenatore, Unai Emery, ha già vinto la competizione quattro volte (con il Siviglia nel 2014, 2015 e 2016 e con il Villarreal nel 2021).
L'Aston Villa debutta giovedì contro il Bologna, reduce da una striscia terribile in Premier League, ancora senza vittorie (due sconfitte e tre pareggi). L'altra squadra della Premier League, il Nottingham Forest, ha la terza migliore possibilità.
Le prime 10 squadre con maggiori possibilità di vincere l'Europa League (secondo Opta)
- Aston Villa - 23,3%
- Roma - 13%
- Foresta di Nottingham - 10,2%
- Lille - 8,1%
- Olympique Lyonnais - 6,7%
- Bologna - 5,7%
- Porto - 5,3%
- Feyenoord - 5,1%
- Stoccarda - 3,2%
- Real Betis - 3,1%
Ecco il programma completo delle partite della fase a gironi di Europa League. Chi pensi che vincerà?