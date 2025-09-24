Gamereactor

Sport

Le prime 10 squadre favorite per la vittoria dell'Europa League 2025/26, secondo le statistiche

Questi sono i favoriti per la vittoria dell'Europa League 2025/26, che prende il via questa settimana.

HQ

L'Europa League inizia oggi con la fase a gironi, la prima delle otto giornate fino a gennaio 2026, per decidere quante delle 36 squadre in lizza passeranno alla fase a eliminazione diretta.

Tra queste, ci sono sette squadre che hanno già vinto la Coppa dei Campioni (Aston Villa, Oporto, Celtic, Feyenoord, Stella Rossa di Belgrado -Stella Rossa -Stella Rossa-, FCSB e Nottingham Forest) e alcune vecchie leggende come Malmö, Ferencvaros o Dinamo Zagabria. Tuttavia, secondo le statistiche di Opta, c'è un grande favorito tra gli altri: Aston Villa.

Il motivo per cui questo programma computerizzato, basato su migliaia di simulazioni effettuate con dati recenti, dà all'Aston Villa il 23,3% di possibilità di vincere l'Europa League e il 37% di raggiungere la finale (con la seconda, la Roma, che ha il 13% di possibilità di vincere e il 23,1% di raggiungere la finale) è chiaro: hanno il valore della squadra più grande secondo Transfermarket, 547 milioni di euro, e il loro allenatore, Unai Emery, ha già vinto la competizione quattro volte (con il Siviglia nel 2014, 2015 e 2016 e con il Villarreal nel 2021).

L'Aston Villa debutta giovedì contro il Bologna, reduce da una striscia terribile in Premier League, ancora senza vittorie (due sconfitte e tre pareggi). L'altra squadra della Premier League, il Nottingham Forest, ha la terza migliore possibilità.

Le prime 10 squadre con maggiori possibilità di vincere l'Europa League (secondo Opta)


  1. Aston Villa - 23,3%

  2. Roma - 13%

  3. Foresta di Nottingham - 10,2%

  4. Lille - 8,1%

  5. Olympique Lyonnais - 6,7%

  6. Bologna - 5,7%

  7. Porto - 5,3%

  8. Feyenoord - 5,1%

  9. Stoccarda - 3,2%

  10. Real Betis - 3,1%

Ecco il programma completo delle partite della fase a gironi di Europa League. Chi pensi che vincerà?

