Come due delle più grandi controversie del calcio di quest'anno abbiano dato origine alle nuove regole sul cartellino rosso

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L'International Football Association Board (IFAB) ha votato a favore di una nuova modifica regolamentare per la prossima Coppa del Mondo, e inizialmente era prevista solo per la competizione calcistica che si teneva negli Stati Uniti, in Messico e in Canada tra l'11 giugno e il 19 luglio. È stata una decisione presa due giorni prima del Congresso FIFA annuale a Vancouver giovedì che risponde a due delle più grandi controversie calcistiche di questa stagione: gli insulti razzisti di Prestianni a Vinícius e la finale AFCON quando i giocatori senegalesi hanno lasciato il campo.

Questa nuova regola stabilisce che gli arbitri possono mostrare cartellini rossi diretti in questi due casi: quando un giocatore si copre la bocca affrontando un avversario, spesso usato per insultare ed evitare che le labbra vengano lette, oppure quando un giocatore lascia il campo per protestare contro una decisione arbitrale.

In una partita di spareggio a eliminazione diretta di Champions League tra Real Madrid e Benfica, Gianluca Prestianni del Benfica avrebbe usato insulti razzisti verso Vinícius del Madrid, ma si coprì la bocca e non poté essere provato; Prestianni fu invece sanzionato per abusi omofobi e ricevette una pena minore rispetto a quella che si trattava di abuso razzista.

E nella finale della Coppa d'Africa a gennaio, i giocatori senegalesi hanno lasciato il campo in segno di protesta contro una decisione dell'arbitro; Sono tornati 17 minuti dopo e, alla fine, hanno vinto la partita. Il titolo gli fu tolto mesi dopo perché infransero le regole della competizione e assegnato al Marocco, anche se la decisione finale ora dipende dal Tribunale Arbitrale dello Sport.

Queste regole saranno utilizzate durante la Coppa del Mondo di quest'estate, ma spetterà agli organizzatori delle altre competizioni decidere se vogliono usarle per il cartellino rosso o meno.