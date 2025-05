Cristiano Ronaldo conferma che "il capitolo è chiuso" con le voci su un passaggio a una squadra della Coppa del Mondo per club

HQ

Cristiano Ronaldo ha confermato che lascerà Al-Nassr. Dopo due anni relativamente senza trofei senza vincere la Saudi Pro League o l'AFC Champions League Elite (ha vinto la Coppa dei Campioni per club arabi nel 2023, una competizione organizzata dall'Unione indipendente delle associazioni calcistiche arabe, senza alcuna associazione con la FIFA, che si svolge solo sporadicamente), Ronaldo ha pubblicato che "Il capitolo è finito. La storia? Ancora in fase di scrittura. Grato a tutti".

Nonostante sia l'atleta più pagato al mondo, Ronaldo non continuerà con Al-Nassr. Pertanto, è improbabile che rimanga in Arabia Saudita. E poi? Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha dichiarato che Cristiano Ronaldo "potrebbe giocare nella Coppa del Mondo per Club, chissà", in un'intervista allo youtuber IShowSpeed.

La Coppa del Mondo per club FIFA si svolge tra il 15 giugno e il 13 luglio, con la partecipazione di 32 club. Los Angeles FC e Club América giocheranno una partita il 31 maggio per prendere il posto del Club León, squalificato.

A quale squadra si unirà Cristiano Ronaldo in extremis per giocare la Coppa del Mondo per club FIFA?

L'Al-Nassr non si è qualificato per la Coppa del Mondo per club, con l'Al-Hilal (ex club di Neymar) che è stato l'unico saudita nella competizione per club. Una squadra che partecipa è il messicano CF Monterrey, dove Ronaldo potrebbe incontrare il suo ex compagno di squadra del Madrid Sergio Ramos... mentre alcuni tifosi del Madrid sognano un "ultimo ballo" con il Real Madrid.

Quello che sembra certo è che Infantino e Ronaldo stanno facendo tutto il possibile affinché Cristiano Ronaldo non perda la Coppa del Mondo per club FIFA... solo per il gusto di avere Ronaldo, il cui ritiro arriverà sicuramente prima della prossima Coppa del Mondo per Club nel 2029, potenzialmente giocando contro Leo Messi (Inter Miami) per l'ultima volta. Sembra più un "fan service" che effettive decisioni sportive logiche, ma stanno scommettendo molto sulla Coppa del Mondo per Club che guadagna un sacco di soldi e attira i fan nordamericani in 'soccer ', quindi nulla potrebbe essere fuori discussione...