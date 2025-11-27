Cristiano Ronaldo si unisce alle MMA con la società di Ilia Topuria, WOW FC

HQ

Cristiano Ronaldo entra nel mondo delle MMA. Il giocatore portoghese di 40 anni, il calciatore più ricco del mondo, diventerà azionista del WOW FC (o The Way of Warriors FC), un promotore spagnolo di arti marziali miste fondato nel 2019, che ha lanciato numerosi eventi di combattimento di successo in Spagna. Ilia Topuria, artista marziale misto spagnolo-georgiano e attualmente campione UFC dei pesi leggeri, si è anch'egli unito all'azienda come azionista nel 2024.

"Le MMA rappresentano valori in cui credo davvero: disciplina, rispetto, resilienza e la costante ricerca dell'eccellenza. WOW FC sta costruendo qualcosa di unico e potente, e sono orgoglioso di unirmi a questo progetto per aiutare a elevare lo sport e ispirare la prossima generazione", ha detto Ronaldo.

Con i suoi soldi, WOW FC punta a continuare a crescere anche fuori dalla Spagna: Europa, LATAM, Medio Oriente e oltre, oltre a nuove iniziative per "approfondire il rapporto tra pubblico e atleti", per creare modi più accessibili per "vivere" lo sport. In Spagna, la partecipazione agli eventi WOW FC è aumentata del 400% anno su anno, con più di 5.000 spettatori per spettacolo.

Per Topuria, avere Cristiano Ronaldo è "un momento potente per lo sport, poiché rappresenta i più alti standard di professionalità, duro lavoro ed eccellenza globale".

