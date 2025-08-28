Daniil Medvedev ha ricevuto un'enorme multa dopo lo sfogo agli US Open, quasi la metà del suo premio in denaro

HQ

L'imbarazzante spettacolo che Daniil Medvedev ha creato durante la sua partita di domenica agli US Open non è rimasto impunito. La United States Tennis Association ha multato il giocatore russo con una grossa somma di denaro: $ 42.500 (€ 36.525, £ 31.500), divisi in due multe: $ 30.000 per comportamento antisportivo e $ 12.500 per aver rotto la sua racchetta da tennis in uno scoppio di rabbia quando ha perso.

Ciò significa che circa il 40% del suo premio in denaro agli US Open, dopo aver giocato una partita, andrà a pagare la multa.

L'incidente è avvenuto quando un fotografo è entrato involontariamente in campo proprio mentre il suo rivale, Benjamin Bonzi, stava per fare una seconda di servizio per un match point. A causa della distrazione, a Bonzi è stato assegnato il primo set, e Medvedev ha protestato, e ha incoraggiato la folla a fischiare l'arbitro e persino Bonzi, che ha poi perso la partita e il set.

Medvedev è stato anche sorpreso a compiere gesti osceni nei confronti del giocatore francese. Bonzi è riuscito a vincere la partita alla fine, il che ha portato il giocatore russo, vincitore della competizione nel 2021, a distruggere la sua racchetta fino a 23 volte.

Il fotografo è stato espulso dagli US Open, il suo accredito è stato rimosso, ma ora sta cercando assistenza legale perché si sentiva linciato, dicendo che non è colpevole.