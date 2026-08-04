Dave Bautista è in trattative per diventare Kratos per la serie God of War di Amazon

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La caccia a un nuovo Kratos è iniziata dopo che l'attore Ryan Hurst purtroppo ha subito un infortunio durante le riprese dell'adattamento live-action di Amazon Prime Video. Sembra già che Amazon abbia scelto il nuovo protagonista per il suo cast God of War , con Dave Bautista attualmente in trattative per il ruolo.

Secondo Deadline, Bautista viene osservato per la sua presenza fisica e il suo background da wrestler professionista, che gli permetterebbero di assumere facilmente il ruolo di Kratos. Speriamo che riesca anche a portare una barba e una vernice bianca sul corpo. Si ritiene che se Bautista fosse stato scelto come sostituto di Hurst, questo potrebbe portare la serie in una direzione diversa. La produzione di God of War rimane sospesa, finché Prime Video non troverà un nuovo attore per il ruolo principale.

Il piano è girare entrambe le stagioni ordinate della serie God of War una dopo l'altra. Ieri abbiamo scoperto che Ryan Hurst probabilmente non sarà l'unico ruolo importante a essere riassegnato, dato che prima dell'uscita della seconda stagione vedremo nuovi volti anche per Atreus e Thrud.