DC rivela la data di debutto di Superman/Spider-Man #1

Sappiamo da tempo che DC e Marvel collaboreranno nuovamente per un fumetto di collisione che riunirà due dei suoi nomi più importanti. Dopo la popolarissima serie Batman e Deadpool, ora Superman e Spider-Man riceveranno un trattamento simile, con questo che inizierà a marzo.

In passato, ci sono state anche presentate alcune copertine di questa promettente collaborazione, e ora i titani dei fumetti hanno condiviso la data precisa per quando Superman/Spider-Man #1 arriverà nei negozi.

Lanciato il 25 marzo, ci aspettiamo che questo crossover abbia anche un'opzione Marvel -incentrata che si intitolerà Spider-Man/Superman #1, ma come la già citata opzione Batman-Deadpool (abbiamo avuto Deadpool/Batman #1 a settembre 2025 e Batman/Deadpool #1 a novembre), probabilmente arriverà un paio di mesi dopo, poiché ulteriori informazioni su questo problema saranno condivise ad aprile 2026.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi da Superman/Spider-Man #1, la sinossi della trama esprime:

"Quando i giornalisti Clark Kent e Peter Parker si ritrovano a inseguire la stessa storia, la cospirazione che scoprono potrebbe cambiare il mondo—soprattutto se Brainiac e Doctor Octopus avessero qualcosa da dire in capitolo. (E scommettiamo che lo fanno!) Per fortuna i nostri intrepidi newshound sono segretamente Superman e il fantastico Spider-Man."

Aggiungerai questo crossover di fumetti alla tua collezione?