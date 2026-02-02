Dear Me, I Was... verrà lanciato su Nintendo Switch, Steam, iOS e Android il 12 febbraio

HQ

Accidenti, ero... l'avventura interattiva esclusiva per Nintendo Switch 2 (ecco la nostra recensione) sta facendo il salto verso nuove piattaforme. Come hanno accennato nella nostra intervista, la possibilità di vedere il gioco su altre piattaforme non è stata del tutto esclusa, e ora sappiamo che il 12 febbraio arriverà sia sulla "vecchia" console Nintendo che su PC tramite Steam, oltre che su dispositivi iOS e Android.

Proverete questa breve ma intensa avventura, con il suo caratteristico stile artistico di Taisuke Kanasaki? Per commemorare questo lancio, l'artista ha creato le opere che potete vedere qui sotto.

Puoi anche leggere la nostra intervista con il regista, Maho Taguchi, e il direttore artistico di questo gioco, Taisuke Kanasaki, qui: