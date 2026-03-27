Devil May Cry 5 sembra ricevere una versione Nintendo Switch 2

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Capcom ha volato incredibilmente in alto ultimamente, con le serie Resident Evil e Monster Hunter che hanno ottenuto risultati commerciali incredibilmente validi e con piani per espandersi in nuovi ambiti e riportare in scena classici amati più avanti quest'anno, rispettivamente sotto forma di Pragmata e Onimusha: La via della spada.

L'editore giapponese ha ottenuto anche buoni successi in alcune sue trasposizioni, in particolare la serie animata Devil May Cry per Netflix, che presto avrà la sua seconda stagione. Tenendo questo in mente, non sarebbe bello avere qualcosa legato ai videogiochi Devil May Cry che si allineasse con la prossima serie di episodi?

Se siete d'accordo, la buona notizia è che sembra che stia succedendo qualcosa, dato che un recente inserimento sulla classificazione taiwanese (secondo Nintendo Everything) ha rivelato l'esistenza di una nuova edizione di Devil May Cry 5, che sembra arrivare su Nintendo Switch 2.

È conosciuto come Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition e, sebbene Capcom non abbia ancora confermato la sua esistenza, valutazioni come questa di solito precedono sempre un annuncio più ufficiale, come ci aspettiamo anche nel caso di Sonic Frontiers: Definitive Edition.

Prenderesti una copia di Devil May Cry 5 su Nintendo Switch 2?