"Dire che ci manca Ancelotti sarebbe una mancanza di rispetto verso Xabi": Courtois dice che le voci sono false

HQ

Si è detto molto sul rapporto tra i giocatori del Real Madrid e il loro nuovo allenatore, Xabi Alonso, soprattutto dopo le ultime due partite prima della pausa internazionale, in cui una sconfitta contro il Liverpool e un pareggio contro il Rayo Vallecano, entrambe senza segnare gol. Circolano voci secondo cui l'ex allenatore del Leverkusen sarebbe freddo e distante e frustrasse i giocatori che si sentono "puniti" con meno minuti di gioco (dopo la reazione di Vinícius al suo sostituto che ha offuscato la solida prestazione durante l'El Clásico) circolano da alcune settimane.

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha rilasciato un'intervista a El Partidazo de COPE mercoledì, parlando delle differenze tra Xabi Alonso e il loro ex allenatore Carlo Ancelotti, ma prima ha detto che non sente che ci sia un cattivo rapporto con l'allenatore... Ma ammettono che alcuni giocatori sono "un po' insoddisfatti" per aver giocato meno o in modo diverso.

"Non credo ci sia un cattivo rapporto con il manager. Ma alla fine, ci sono sempre persone nello spogliatoio che sono un po' insoddisfatte di non giocare tanto o di giocare in modo diverso. Ma parliamo sempre di persona durante le riunioni e non c'è problema", ha detto il belga.

Quando gli è stato chiesto se, come uno dei giocatori più veterani, può "impostare l'ordine" "è qualcosa che non abbiamo dovuto fare perché stiamo tutti tirando nella stessa direzione. Quando leggo quei rapporti, dico che non sono veri; Ma sono solo notizie che creano molto rumore."

Courtois sulle differenze tra Xabi Alonso e Carlo Ancelotti

Quando gli è stato chiesto se gli manca Ancelotti, che hanno vinto due titoli di Champions League e tre di LaLiga, ha risposto che "dire che ci manca qualcosa sarebbe irrispettoso verso Xabi": "Sono cose diverse, ambienti diversi. Ancelotti è quasi come una figura paterna, quasi nonno, per alcuni, e ha un certo carisma diverso da quello di Xabi, che è più giovane e moderno. Sono entrambi ottimi allenatori, ognuno con il proprio stile. Ho imparato molto da Carlo e gli sarò sempre grata; ma dire che ci manca qualcosa sarebbe irrispettoso verso Xabi."

Si spera che per Xabi Alonso i risultati tornino a migliorare dopo il breve incontro con Liverpool e Rayo (due squadre con un ottimo scontro diretto con i Los Blancos) per mettere a tacere queste voci. La prossima per il Madrid è una trasferta a Elche domenica sera e una trasferta al Pireo, contro l'Olympiacos, mercoledì per la Champions League.