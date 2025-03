Domani inizia il debutto di Thomas Tuchel come allenatore dell'Inghilterra: in palio la qualificazione ai Mondiali

HQ

Thomas Tuchel farà il suo debutto come allenatore dell'Inghilterra venerdì, cinque mesi dopo l'annuncio. Abbastanza tempo per calmare la polemica sull'assunzione di un allenatore tedesco per allenare la nazionale inglese. Tuchel - ex proveniente da club come il Chelsea, dove ha vinto la Champions League nel 2021, e il Bayern Monaco, dove ha lavorato con Harry Kane - ha sostituito Gareth Southgate con l'obiettivo di vincere la Coppa del Mondo 2026.

Per farlo, i Tre Leoni dovranno superare le qualificazioni ai Mondiali 2026, che iniziano questa settimana, venerdì 21 marzo, con una partita contro l'Albania, paese che l'Inghilterra ha sempre vinto in sei partite giocate tra le due.

L'Inghilterra ha, sulla carta, un girone molto facile: è il Gruppo K delle qualificazioni ai Mondiali, insieme alla Lettonia (che affronterà il 24 marzo). Successivamente affronteranno Andorra il 6 settembre e la Serbia il 13 novembre. Vincere il girone garantirà loro la qualificazione, mentre essere secondi darà loro una seconda possibilità attraverso gli spareggi.

Una strada facile per la Coppa del Mondo del prossimo anno, anche se sicuramente mancheranno di non essere nei quarti di finale della Nations League insieme a Germania, Spagna, Francia e Danimarca di Tuchel, una possibilità che hanno perso quando sono stati retrocessi in Nations League B nel 2023. Lo scorso novembre, con Lee Carlsley ad interim, si sono assicurati di nuovo la promozione in Nations League A, ma sarà per la prossima edizione, dopo la Coppa del Mondo.