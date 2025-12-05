Donald Trump ottiene ciò che vuole nel fallito boicottaggio iraniano per il pareggio della Coppa del Mondo a Washington DC

HQ

Una settimana fa, è stato riportato che l'Iran avrebbe boicotteggiato il sorteggio della Coppa del Mondo FIFA a Washington DC, che si terrà questo venerdì, con rappresentanti delle delegazioni di ogni paese previsti per partecipare all'evento FIFA la prossima estate. Ma, poiché gli Stati Uniti negarono i visti a diversi membri della delegazione iraniana, incluso il presidente della federazione Mehdi Taj, la Federazione Calcistica Iraniana (FFIRI) al pieno termine dichiarò che nessuno sarebbe andato, dicendo al presidente della FIFA Gianni Infantino che si trattava "puramente di una posizione politica".

Tuttavia, una settimana dopo, solo 24 ore prima dell'estrazione, le cose cambiarono. Giovedì, il ministro dello sport iraniano, Ahmad Donyamali, ha dichiarato all'agenzia di stampa iraniana Irna che il loro allenatore, Amir Ghalenoei, avrebbe partecipato all'evento. "I nostri rappresentanti hanno un visto e dovrebbero partecipare al sorteggio della Coppa del Mondo", ha detto.

Non è chiaro perché abbia cambiato idea. Ci sono state preoccupazioni che l'arrivo di milioni di visitatori negli Stati Uniti, che co-ospita la competizione tra giugno e luglio 2025, possa essere problematica, poiché alcuni dei paesi partecipanti, come Iran o Haiti, sono nella lista dei 19 paesi i cui cittadini sono stati proibiti dall'entrare negli USA da un ordine direttiva emanato da Donald Trump nel giugno 2025.

Atleti, allenatori e altro personale personale riceveranno un'esenzione, ma l'Iran ha già constatato che non tutti i membri delle loro delegazioni saranno autorizzati a entrare nel proprio paese, almeno inizialmente. Allo stesso tempo, alcune organizzazioni per i diritti umani stanno esprimendo preoccupazioni riguardo al maltrattamento dei tifosi che entrano nel paese, secondo The Guardian.