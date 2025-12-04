Sorteggio della Coppa del Mondo FIFA 2026 venerdì: orari, dove guardarlo e come funziona

HQ

È quasi ora del sorteggio della Coppa del Mondo FIFA, venerdì 5 dicembre a Washington D.C., sei mesi prima dell'inizio della Coppa del Mondo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

Tre paesi ospitanti della competizione, anche se gli Stati Uniti avranno più partite, inclusa la finale, che si terrà al Kennedy Center, con il presidente Donald Trump presente, quando sapremo la formazione dei 12 gironi della Coppa del Mondo.

Come funziona il sorteggio della Coppa del Mondo 2026?

Questa volta, ci sono 48 squadre, 16 in più rispetto al solito, suddivise in quattro piastri secondo la loro classifica FIFA. Ogni gruppo di quattro squadre sarà formato da una squadra di ciascun piatto, che sono:



Vaso 1: Canada, Messico, USA, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania





Vaso 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Repubblica Islamica dell'Iran, Repubblica di Corea, Ecuador, Austria, Australia





Vaso 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d'Avorio, Uzbekistan, Qatar, Sudafrica





Potto 4: Giordania, Capo Verde, Curaçao, Ghana, Haiti, Nuova Zelanda, quattro vincitori dei playoff europei, due vincitori dei playoff intercontinentali



Questo significa che le squadre dello stesso piatto non si affronteranno a meno che non siano nelle fasi a eliminazione diretta. Questo garantisce equilibrio ed equità, poiché i gruppi saranno il più equilibrati possibile. Tuttavia, ci sono alcune restrizioni nel sorteggio:



Ogni gruppo non può avere più di due squadre della regione UEFA (che rappresentano 16 delle 48 squadre in totale)



Può esserci una sola squadra di ciascuna delle altre confederazioni (AFC, CONCACAF, CAF, CONMEBOL e OFC) in ogni gruppo



Spagna, Argentina (le prime due teste di serie) e Francia e Inghilterra (terza e quarta testa di serie) non si affronteranno rispettivamente fino alla finale; Spagna e Argentina non si sarebbero affrontate Inghilterra o Francia fino alla semifinale



Quando la competizione inizierà l'11 giugno in Messico, allo Stadio Azteca, le migliori due squadre di ciascun gruppo e le otto migliori classificate terze si qualificheranno per i terzi di finale a eliminazione diretta. La finale si terrà al MetLife Stadium nel New Jersey il 19 luglio.

Come guardare il sorteggio della Coppa del Mondo 2026 venerdì

Il sorteggio della Coppa del Mondo 2026 inizierà alle 17:00 GMT (ora del Regno Unito), alle 18:00 CET di venerdì 5 dicembre.

Ecco un elenco delle telecroniste locali in Europa per il sorteggio della Coppa del Mondo:



Belgio: Sporza, Auvio, VRT Max



Croazia: HRT



Islanda: RUV2



Norvegia: NONRK, TV 2



Spagna: RTVE Play



Svezia: SVT2



Svizzera: RTS, SRF



Regno Unito: ITVX



Sei entusiasta per la Coppa del Mondo 2026? Se non potete aspettare, LEGO pubblicherà diversi set per celebrare questa Coppa del Mondo... inclusi minifigure per Messi e Ronaldo!