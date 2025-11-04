Donkey Kong Bananza vende 3,5 milioni di unità in tre mesi

HQ

Oggi Nintendo ha presentato i suoi risultati finanziari per la prima metà dell'anno fiscale 2026, e con esso ha aggiornato al rialzo le sue previsioni per quest'anno, passando dalla previsione della vendita di 15 milioni di console Nintendo Switch 2 a 19 milioni, e gran parte di questo successo è dovuto ai giochi che hanno già pubblicato e hanno intenzione di pubblicare, sia di prima parte che di terza parte. E in quel catalogo, due titani spiccano in questo momento, Mario Kart World (9,7 milioni di unità vendute) e Donkey Kong Bananza, la grande scommessa per un singolo giocatore al momento.

A proposito di Bananza, Nintendo ha riferito di essere molto soddisfatta dei 3,49 milioni di copie vendute dallo scorso luglio, quando è stato rilasciato. Durante questo periodo, ha anche rilasciato il DLC "DK Island & Emerald Rush", che ha anche contribuito in modo significativo alle vendite solo digitali dell'azienda (ovvero giochi rilasciati digitalmente, contenuti scaricabili e abbonamenti a Nintendo Switch Online), che costituiscono il 51,2% del totale.

Sulla base degli attuali dati di vendita di Nintendo Switch 2, più di un terzo degli utenti Switch possiede DK Bananza: sei uno di loro? E se sei ancora immerso nella sua avventura, dai un'occhiata alla nostra guida per completare il 100% del gioco.