Dopo Trent e Huijsen, il prossimo acquisto del Real Madrid per il prossimo anno è quasi chiuso, ed è un affare

Il Real Madrid continua a costruire la sua rosa per la stagione 2025/26, con una tappa alla Coppa del Mondo per Club il mese prossimo. Dopo gli acquisti di Trent Alexander-Arnold e Dean Huijsen, il prossimo giocatore che probabilmente verrà incluso nella squadra è Nico Paz, nato in Spagna ma nazionale argentino, che ha giocato la scorsa stagione nella squadra italiana, il Como, ma è stato formato dall'accademia del Real Madrid.

Paz, 20 anni, è un centrocampista offensivo e ha giocato per il Real Madrid Castilla, la sua squadra B, tra il 2022 e il 2024, mentre ha collezionato alcune presenze la scorsa stagione, prendendo parte ad alcune partite di Liga e Champions League, segnando in una partita della fase a gironi, rendendolo così uno dei giocatori più sconosciuti a vincere i titoli di Champions League e Liga lo scorso anno.

Paz è stato ceduto al Como, squadra italiana che era appena stata promossa in Serie A (finendo decima in campionato e lanciando lo status di allenatore di Cesc Fábregas) con un contratto quadriennale. Tuttavia, è stato ampiamente riportato che il Real Madrid pagherà 8 milioni di euro (quasi il prezzo che il Madrid gli ha venduto l'anno scorso, 6 milioni di euro) per un'opzione di rebuy quest'anno, possedendo ancora alcuni diritti esclusivi su un giocatore con un valore di mercato di 35 milioni di euro, secondo Transfermarket.

Nico Paz rinforzerebbe il centrocampo del Madrid, compensando l'uscita di Luka Modric (e Toni Kroos prima di lui) e alcuni dicono che potrebbe essere annunciato questa settimana, mentre il loro prossimo acquisto, il difensore Álvaro Carreras, diventa più complicato poiché entrambi i club, Real Madrid e Benfica, lo vogliono per la Coppa del Mondo per club FIFA del prossimo giugno...