Dragon's Dogma, Devil May Cry, Mega Man e altri ancora identificati da Capcom per avere "sequel, remake, porting"

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Capcom sta andando bene con i suoi brand principali di Resident Evil, Street Fighter e Monster Hunter, ma con la ricchezza di proprietà intellettuale a disposizione, puoi essere certo che vorrebbe avere un altro franchise come i suoi grandi tre che possa attrarre tutto il verde. Abbiamo già una lista di giochi che avranno sequel, remake, porting, ecc., e sicuramente daranno molta speranza ai fan.

Elencati nell'ultimo documento finanziario di Capcom, vediamo che Mega Man, Devil May Cry, Dead Rising, Okami, Dragon's Dogma, Ace Attorney e Onimusha sono elencati in un diagramma in cui Capcom mostra "coltivare i marchi per essere il prossimo motore di crescita." Viene anche menzionato nuovi IP, probabilmente incoraggiati dal successo di Pragmata.

Alcune di queste proprietà private hanno già progetti importanti. Onimusha: Way of the Sword uscirà quest'anno, e c'è anche un sequel di Okami in lavorazione. Nel resto del documento, vediamo che Capcom sta celebrando grandi successi finanziari grazie al lancio di Resident Evil Requiem. Quando guardi gli ultimi dati, però, vedi ancora titoli come Devil May Cry 5 che attirano più unità, dimostrando che la domanda per più DMC è sicuramente lì. Se uno di questi franchise ricevesse un livello di attenzione simile rispetto a Resident Evil o Street Fighter, è possibile che possano ottenere grandi guadagni. Peccato che non abbiamo visto Dino Crisis in quella lista di potenziali marchi pronti per remake, porting e sequel.