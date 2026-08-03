EA Sports FC 26 raggiunge quasi 10 milioni di utenti attivi giornalieri

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Non è un segreto che la serie EA Sports FC sia una franchigia enorme che attira l'attenzione di innumerevoli fan e giocatori. In nazioni appassionate di calcio come Regno Unito, Spagna, Francia, Germania, Italia e così via, questa serie è regolarmente uno dei giochi più venduti ogni anno, con milioni di giocatori che si procurano una copia. Ma quanto è davvero grande il pubblico di EA Sports FC?

Lo YouTuber Nate "TheFutAccountant" Miller ha pubblicato recentemente un video (grazie, Eurogamer) in cui ha menzionato una conversazione con uno sviluppatore di EA Sports FC, che ha notato che le decine di migliaia di giocatori che si inseriscono nel gioco su PC tramite Steam sono una piccola quantità rispetto al pubblico delle console.

Miller ha dichiarato: "Quel numero di giocatori su Steam è così basso. Quando l'ho detto allo sviluppatore EA, ha riso. Ha poi detto che il numero massimo raggiunto nell'ultimo mese è stato 9,8 milioni di utenti attivi giornalieri". La cifra sarebbe stata raggiunta tra fine giugno e luglio, a dimostrazione del continuo successo della serie di football.

Va detto che EA Sports FC 26 avrebbe attirato l'attenzione di più fan che mai durante l'estate, grazie al successo che una Coppa del Mondo porta allo sport. Tuttavia, considerando la crescita costante dello sport, ci si aspetterebbe che anche il futuro di EA Sports FC sia più luminoso che mai.

Per quanto riguarda il futuro, EA Sports FC 27 è in arrivo e il lancio è previsto per la fine di settembre. Abbiamo seguito il gioco in modo piuttosto approfondito, anche esplorando ultimamente tre delle sue modalità principali, con anteprime dedicate a The Grounds, Career e FUT disponibili.