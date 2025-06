HQ

Abbiamo appena avuto modo di dare un'occhiata a Donkey Kong Bananza, l'imminente e atteso platform 3D di Nintendo per Switch 2. Mentre puoi andare altrove per conoscere la trama e le abilità di DK, il lato tecnico del gioco e come funziona GameShare e simili, come Diddy Kong è collegato e altro ancora, per coloro che cercano un ulteriore assaggio dell'azione, Nintendo ha anche condiviso una serie di nuove immagini del gioco. Dai un'occhiata alla galleria completa qui sotto.

27 nuove immagini di Donkey Kong Bananza