Ecco cosa aspettarsi dalla rielaborazione di Clash di Rainbow Six: Siege e dall'Operazione Daybreak

HQ

Ubisoft aveva molte informazioni pronte da condividere per quanto riguarda Rainbow Six: Siege ieri sera. L'azienda francese non solo ha condiviso tonnellate di informazioni sulla roadmap di Rainbow Six: Siege X e sulle specifiche PC per il gioco evoluto, ma ha anche rivelato la seconda stagione prevista per l'anno 10, nota come Operation Daybreak. Questa stagione porterà una serie di modifiche allo sparatutto tattico, con una rielaborazione del Operator Clash che è la più notevole del gruppo.

Per quanto riguarda il modo in cui Clash sta cambiando, ci è stato detto che il suo CCE Shield sta ricevendo alcuni aggiornamenti considerevoli, tra cui permetterle di dispiegare il gadget per muoversi più facilmente e liberamente mentre lo scudo rimane bloccato in posizione e fermo. Uno scudo piantato può anche essere azionato a distanza, il che significa che Clash può attivare i suoi taser senza bisogno di essere dietro lo scudo. Clash può ancora giocare con lo scudo in mano o sulla schiena, ma ora sarà leggermente diverso in quanto si ritrarrà e si espanderà automaticamente quando Clash scatta, si accovaccia, si ammanta o sfonda le barricate, migliorando ancora una volta ulteriormente la ritrovata manovrabilità del personaggio.

HQ

Oltre a Clash, sono previste una serie di altre modifiche per Operation Daybreak. Ciò include che l'elettricità non sia più dannosa Operators ma serva semplicemente come effetto di rallentamento. I danni agli arti saranno ridotti per rendere più importanti i colpi alla testa, lo scudo Operators (come Clash ) non sarà più in grado di mirare verso il basso mentre scavalca o cade dalle sporgenze, e questo si aggiunge a una serie di modifiche specifiche per Operator, come mostrato di seguito:



Barbanera - il vetro dello scudo è stato colorato per vedere se è attivo o meno.



Sciacallo - ora sarà in grado di eseguire il ping di un solo nemico alla volta dopo aver scansionato le impronte, con le impronte che ora scompaiono immediatamente dopo essere state scansionate, con l'eccezione che ora può scansionare cinque volte invece di tre.



Jager - ora può eliminare i dardi di Capitao e i Pungiglioni Trax di Gridlock usando il suo sistema di difesa attiva.



Thunderbird - non consente più ai nemici di curarsi dalle sue stazioni Kona, a meno che non siano stati conquistati.



Slitta: ora può abbattere gli utenti dello scudo che lo caricano.



Come ti aspetti che tutto questo cambi il meta Siege ?