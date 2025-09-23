Ecco il riassunto del caos dei droni della scorsa notte in Scandinavia

HQ

Ieri sera abbiamo ricevuto la notizia che l'aeroporto di Copenaghen stava chiudendo dopo "grandi droni che volavano nell'area" (qui). Poco dopo, abbiamo anche ricevuto la notizia della sospensione dei voli da parte dell'aeroporto di Oslo dopo il rilevamento di un'attività di droni (qui). Al momento, non conoscevamo l'intera portata della situazione. Ora, però, sappiamo che l'improvvisa comparsa di grandi droni nei pressi di entrambi gli aeroporti ha costretto le autorità a sospendere le operazioni per diverse ore, lasciando i passeggeri bloccati e le compagnie aeree che si affannavano a reindirizzare il traffico. Copenaghen, in quanto hub principale della regione, ha subito l'impatto maggiore, con 51 voli dirottati e 109 voli cancellati. Nel frattempo, anche Oslo ha subito notevoli disagi prima di riprendere il normale servizio, con 11 voli dirottati e 19 voli cancellati. Ora, sono in corso indagini in Danimarca e Norvegia per determinare se gli incidenti fossero collegati. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!