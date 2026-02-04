Elon Musk definisce il primo ministro spagnolo "Dirty Sánchez" "tiranno e traditore del popolo spagnolo"

HQ

Se hai seguito le ultime notizie in Spagna (in particolare riguardo all'immigrazione e al nuovo divieto sui social media) vorrai sapere che Elon Musk si è unito alla conversazione. Il miliardario, proprietario di Tesla, SpaceX e X (tra le altre cose), ha criticato il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, definendolo "tiranno e traditore del popolo spagnolo" in un post sulla sua piattaforma.

Il commento è arrivato poco dopo che Sánchez ha annunciato misure per vietare i social media a chiunque abbia meno di 16 anni e per ritenere legalmente responsabili i dirigenti della piattaforma per non aver rimosso contenuti illegali o pieni d'odio. Il governo ha formulato queste regole come un modo per proteggere i minori e limitare gli abusi online, ma Musk ha espresso la sua opposizione su X, dove ha scritto: "Il Sporco Sánchez è un tiranno e traditore del popolo spagnolo."

Le tensioni tra Musk e Sánchez non sono nuove. La scorsa settimana, il Primo Ministro ha criticato Musk in relazione alla regolarizzazione spagnola di 500.000 immigrati, una mossa che Musk ha descritto come "ingegneria elettorale" volta a sconfiggere l'estrema destra, nonostante il processo non conceda immediatamente il diritto di voto... Per saperne di più, troverai tutti i post qui sotto.

Cosa ne pensi dell'ultimo scambio?