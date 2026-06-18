Enzo Fernández e il Real Madrid hanno raggiunto un accordo: ora devono convincere il Chelsea Enzo Fernández è vicino a diventare il centrocampista di cui il Real Madrid aveva bisogno da quando Kroos e Modriç se ne sono andati.

HQ Enzo Fernández è stato corteggiato dal Real Madrid da molto tempo e, dopo aver assicurato nuovi difensori Cucurella, Konaté e Dumfries, il Real Madrid vuole un nuovo centrocampista, qualcuno che duri più a lungo di Bernardo Silva, anch'egli firmato quest'estate ma solo per due anni (il Real Madrid di solito non offre contratti lunghi a giocatori sopra i 30 anni). Il centrocampista argentino del Chelsea sembra essere il favorito per il ruolo. Mourinho lo apprezza molto, lo ha seguito quando giocava per il Benfica. Secondo il giornalista Nicolò Schira (Sport), il Real Madrid ed Enzo Fernández hanno raggiunto un accordo affinché lui diventi giocatore del Madrid fino al 2032. Ma ora il club deve convincere il Chelsea: il Madrid ha già preso Cucurella per 60 milioni di euro, ma Fernández è visto come un giocatore chiave per il Chelsea. Inoltre, il Chelsea ha pagato al Benfica 121 milioni di euro per Fernández nel gennaio 2023, uno dei giocatori più costosi nella storia del club londinese. Di conseguenza, il prezzo di Fernández potrebbe essere intorno ai 100 milioni di euro. In cambio, il Real Madrid starebbe anche considerando di vendere uno dei suoi attuali centrocampisti (Camavinga, Tchoameni o Valverde). Non solo, il club sta anche lavorando a un'operazione separata per acquistare Michael Olise... per un massimo di 220 milioni di euro. Vitalii Vitleo / Shutterstock