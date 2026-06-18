Il Real Madrid è disposto a pagare 220 milioni di euro per Michael Olise quest'estate

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Il Real Madrid è stato molto attivo quest'estate, portando un nuovo allenatore, Mourinho, e almeno quattro nuovi giocatori: Cucurella, Konaté, Bernardo Silva e Denzel Dumfries. Ma Mourinho vuole di più (almeno un centrocampista e un altro difensore)... mentre il presidente Florentino Pérez vuole un nuovo "Galáctico" ed è pronto a pagare la somma più alta che il club abbia mai speso per un giocatore.

Durante la campagna elettorale, promise che avrebbero provato a ingaggiare un nuovo giocatore del valore di 150 milioni di euro, che si rivelò essere Julián Álvarez dell'Atlético de Madrid, un trasferimento che fu respinto dal club. Ma più testate hanno informato che il giocatore a cui si riferiva era Michael Olise... e secondo Marca, sono pronti ad aumentare l'offerta: da 150 milioni di euro a 200 milioni di euro.

Infatti, secondo il quotidiano spagnolo, il limite è fissato a 220 milioni di euro (£190,62 milioni), il che lo renderebbe di gran lunga l'acquisto più costoso del club, superando Jude Bellingham, per cui hanno pagato 127 milioni di euro nel 2023, e eguagliando l'acquisto più costoso nella storia del calcio, la vendita di Neymar dal Barcellona al Paris Saint-Germain, 222 milioni di euro.

Il recente gol di Mbappé con la Francia, su assist di Olise, ha riacceso il sogno nei tifosi del Real Madrid, ma il Bayern Monaco ha dichiarato categoricamente che non venderà il giocatore a qualunque costo.

Marca riporta anche che i piani di Olise sono indipendenti da quelli di ingaggiare Enzo Fernández dal Chelsea, il candidato più probabile per il centrocampo del Real Madrid. Per farlo (Enzo non è nemmeno economico) dovrebbero vendere, e almeno uno dei loro tre centrocampisti principali (tranne Bellingham) potrebbe essere in fase di uscita: Camavinga, Tchoameni o Valverde.